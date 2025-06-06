Литва выступает против планов изменить в ЕС правила компенсаций авиапассажирам

Правительство Литвы выступило против предложений Европейского Союза увеличить минимальное время задержки рейса, после которого пассажирам предоставляется компенсация, а также уменьшить размер этой компенсации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

Такую позицию высказал литовский министр транспорта Эугениюс Сабутис во время заседания Совета ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики, которое состоялось в Люксембурге, сообщило министерство в пятницу.

В ведомстве отметили, что такие изменения могут ослабить права пассажиров.

"Мы обеспокоены тем, что планируется продлить временной порог задержки рейса, после которого пассажир имеет право на компенсацию, а также уменьшить саму сумму компенсации", – говорится в заявлении министра.

По данным министерства, Совет ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики предлагает установить компенсацию в размере 300 евро за задержку рейса минимум на четыре часа для рейсов до 3 500 км.

Для более длительных задержек – от шести часов – предусмотрена компенсация в размере 500 евро.

Кроме того, предлагается ввести автоматическую выплату компенсации или возмещения в случае отмены рейса, без необходимости подачи отдельного заявления от пассажира.

Как сообщалось ранее, Германия и Испания выступают против изменений и настаивают на сохранении действующих правил.

Напомним, этой весной в Бельгии антиправительственные протесты приостановили авиасообщение.