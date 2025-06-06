Суд над підозрюваними у підпалах в Лондоні, пов'язаних з прем'єром, почнеться майже через рік

Трьох українців, звинувачених у Британії у причетності до підпалів, пов’язаних з власністю прем’єра Стармера, судитимуть з квітня 2026 року.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Початок основного судового процесу над підозрюваними, двома громадянами України і громадянином Румунії українського походження, призначили на 27 квітня 2026 року. Таке рішення ухвалили під час засідання лондонського суду Олд Бейлі 6 червня.

Лавринович і Карпюк брали участь у засіданні по відеозв’язку, Починок був відсутній.

Нагадаємо, українцям Петру Починку (34 роки) та Роману Лавриновичу (21 рік), а також Станіславу Карпюку (26 років), який є громадянином Румунії українського походження, вже висунули звинувачення.

Справа стосується трьох підпалів майна, безпосередньо пов’язаного з чинним прем’єр-міністром Кіром Стармером – автомобіля, який він продав сусіду, приватного будинку на тій самій вулиці, де Стармер жив до прем’єрства, та його колишнього помешкання в Іслінгтоні.

Проєкт "Схеми" за результатами свого розслідування з’ясував, що Лавринович невдовзі перед цими інцидентами активно шукав підробіток через тематичні канали у Telegram і там його могли завербувати для завдання російські спецслужби.

У справі є також четвертий підозрюваний, його відпустили з-під варти під заставу.