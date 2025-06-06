Суд над подозреваемыми в поджогах в Лондоне, связанных с премьером, начнется почти через год

Трех украинцев, обвиняемых в Британии в причастности к поджогам, связанным с собственностью премьера Стармера, будут судить с апреля 2026 года.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Начало основного судебного процесса над подозреваемыми, двумя гражданами Украины и гражданином Румынии украинского происхождения, назначили на 27 апреля 2026 года. Такое решение приняли во время заседания лондонского суда Олд Бейли 6 июня.

Лавринович и Карпюк участвовали в заседании по видеосвязи, Починок отсутствовал.

Напомним, украинцам Петру Починку (34 года) и Роману Лавриновичу (21 год), а также Станиславу Карпюку (26 лет), который является гражданином Румынии украинского происхождения, уже предъявили обвинения.

Дело касается трех поджогов имущества, непосредственно связанного с действующим премьер-министром Киром Стармером – автомобиля, который он продал соседу, частного дома на той же улице, где Стармер жил до премьерства, и его бывшего дома в Ислингтоне.

Проект "Схемы" по результатам своего расследования выяснил, что Лавринович вскоре перед этими инцидентами активно искал подработку через тематические каналы в Telegram и там его могли завербовать для задания российские спецслужбы.

В деле есть также четвертый подозреваемый, его отпустили из-под стражи под залог.