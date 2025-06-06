У Молдові заморозили активи олігархів Плахотнюка і Платона та наближених до Шора осіб

У Молдові заморозили деякі активи, що належать олігархам Володимиру Плахотнюку і В'ячеславу Платону, а також людям з оточення олігарха Ілона Шора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Таке розпорядження видала Державна податкова служба. До списку, чиї активи заморозили, окрім Плахотнюка та Платона включили також Аріну Коршикову і Думітру Кітороаге, наближених до олігарха-втікача Ілана Шора.

Рішення Державної податкової служби, опубліковані в "Офіційному моніторі" 6 червня, вводять в дію обмежувальні заходи ЄС щодо цих осіб.

Зокрема, податкова служба заблокувала частку Плахотнюка в статутному капіталі компанії General Media Group, а також участь Платона в ТОВ Luminare.

Також заблокували частки Аріни Коршикової – колишньої кандидатки Шора на посаду мера міста Бєльці – у модельному агентстві Elit-Centru і ТОВ Diafan.

Водночас податкова служба заблокувала акції Думітру Кітороаге, адміністратора телеканалів TV6 і Orhei TV, в ТОВ Media Resurse і селянському господарстві "Кітороаге Думітру Думітру".

Наприкінці травня стало відомо, що податкова Молдови заблокувала активи проросійської очільниці Гагаузії через санкції ЄС.

У квітні ЄС продовжив на рік санкції проти причетних до дестабілізації Молдови, у санкційному списку, зокрема, Плахотнюк та Шор.