В Молдове заморозили активы олигархов Плахотнюка и Платона и приближенных к Шору лиц

В Молдове заморозили некоторые активы, принадлежащие олигархам Владимиру Плахотнюку и Вячеславу Платону, а также людям из окружения олигарха Илона Шора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Такое распоряжение выдала Государственная налоговая служба. В список, чьи активы заморозили, кроме Плахотнюка и Платона включили также Арину Коршикову и Думитру Китороаге, приближенных к олигарху-беглецу Илану Шору.

Решения Государственной налоговой службы, опубликованные в "Официальном мониторе" 6 июня, вводят в действие ограничительные меры ЕС в отношении этих лиц.

В частности, налоговая служба заблокировала долю Плахотнюка в уставном капитале компании General Media Group, а также участие Платона в ООО Luminare.

Также заблокировали доли Арины Коршиковой – бывшей кандидатки Шора на пост мэра города Бельцы – в модельном агентстве Elit-Centru и ООО Diafan.

В то же время налоговая служба заблокировала акции Думитру Китороаге, администратора телеканалов TV6 и Orhei TV, в ООО Media Resurse и крестьянском хозяйстве "Китороаге Думитру Думитру Думитру".

В конце мая стало известно, что налоговая Молдовы заблокировала активы пророссийской руководительницы Гагаузии из-за санкций ЕС.

В апреле ЕС продлил на год санкции против причастных к дестабилизации Молдовы, в санкционном списке, в частности, Плахотнюк и Шор.