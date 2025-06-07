Трамп подписал указы об усилении контроля и развитии дронов в США

Американский президент Дональд Трамп подписал исполнительные указы для усиления возможностей США в сфере дронов, включая укрепление средств противодействия дронам накануне крупных спортивных событий, которые будут проходить в стране.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Директор Офиса Белого дома по вопросам науки и технологической политики Майкл Кратсиос заявил, что "принятие мер по безопасности воздушного пространства никогда не было более своевременным".

"Администрация борется с незаконным использованием дронов, приказывая создать федеральную рабочую группу для обеспечения контроля США над американским небом и приоритетно обеспечивая обнаружение и идентификацию дронов в реальном времени", – сказал он.

По словам осведомленных чиновников, целью трех указов является стимулирование американского производства и инноваций, уменьшая при этом зависимость от иностранных конкурентов, таких как Китай.

Администрация также стремится бороться со злоумышленными действиями, особенно после общественного возмущения в прошлом году из-за роста числа случаев появления дронов в Нью-Джерси.

Один из указов для улучшения средств противодействия дронам создает рабочую группу, которая должна оценить и предложить решения по угрозам.

Указ также предусматривает создание национального тренировочного центра для подготовки органов власти к Чемпионату мира и Олимпиаде и поручает Федеральному авиационному управлению ускорить принятие правил по ограничению полетов дронов вблизи определенных объектов, включая критическую инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия и парки развлечений.

Второй исполнительный указ направлен на стимулирование американского рынка новых технологий, включая дроны и воздушные такси.

Чиновники Белого дома, которые говорили на условиях анонимности перед подписанием указов, сказали, что этот директив был направлен на уменьшение зависимости от технологий других стран.

А третий исполнительный указ направлен на стимулирование развития сверхзвуковых технологий в США, частично за счет отмены регулирования, которое, по словам чиновников, тормозит развитие.

В мае Трамп утвердил проект "Золотого купола" стоимостью $175 млрд и назначил генерала Космических сил контролировать амбициозную программу.

"Золотой купол" – это попытка администрации Трампа провести ребрендинг расплывчатых планов по созданию системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу".