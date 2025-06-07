Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пожаловался немецким парламентариям на канцлера Фридриха Мерца, который якобы во время визита к президенту США искажал историю

Об этом говорится в письме Володина спикеру Бундестага и лидерам немецких партий, размещенном на сайте Госдумы РФ, сообщает "Европейская правда".

По словам Володина, говоря об итогах Второй мировой войны, Мерц "позволил себе исказить историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма": "Это сделал советский многонациональный народ, заплатив высокую цену в 27 миллионов жизней".

"Фридриху Мерцу стоило бы освежить память, перечитать учебники истории и заявления тех глав государств, которые участвовали в войне против фашизма. Прошу пригласить канцлера ФРГ в Бундестаг для ознакомления с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке", – заявил он.

Российский спикер возмущен и считает недопустимым, когда переписывается и искажается история.

Он назвал на этом фоне "особенно циничными" высказывания Мерца в поддержку Украины, которая противостоит российскому вторжению.

Володин взялся также уверять немецких парламентариев в том, что Украина якобы бьет по мирным городам России. Он также утверждает, что приложил к своему письму материалы, которые якобы подтверждают причастность Украины к терактам.

"Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. К чему это может привести, Вы сами понимаете", – угрожает он.

"Сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Если это произойдет – мы готовы", – добавил политик.

Мерц во время встречи с Дональдом Трампом вспомнил День Д, историческое событие Второй мировой войны, когда американские, британские и канадские союзные войска высадились на пляже Нормандии в оккупированной нацистами Франции.

Этот день ознаменовал первый шаг в освобождении Европы союзниками и разгром нацистской Германии.

"Завтра 6 июня (пятница), так называемый День Д, когда американцы вошли в Европу, чтобы остановить войну в 1944 году. Это может быть похожая историческая ситуация, но не с военными действиями, а с давлением на Россию с целью прекращения этой войны", – отметил он.

В ходе встречи с Мерцом в Овальном кабинете Трамп, монологи которого заняли большую часть публичной встречи, сравнил российско-украинскую войну с "дракой детей в парке" и сказал, что "понимает Путина" после украинской операции "Паутина".

А Мерц в свою очередь избежал прямых споров с американским президентом, но мягко подчеркнул, что Германия на стороне Украины.