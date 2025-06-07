Німеччина проситиме Суд ЄС винести рішення щодо розвороту мігрантів на кордоні

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що німецький уряд звернеться до Суду ЄС з проханням винести рішення щодо законності розвороту мігрантів на кордоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Коментар Добріндта для медіа-групи Funke з'явився після того, як у понеділок суд у Берліні постановив, що відмова у в'їзді трьом громадянам Сомалі минулого місяця була незаконною.

Суд постановив, що 9 травня прикордонники не розпочали належну процедуру надання притулку і повернули трійцю до Польщі.

Згідно з рішенням суду, Німеччина повинна була застосувати так зване Дублінське правило Європейського Союзу, яке визначає, яка країна несе відповідальність за розгляд прохань мігрантів про надання притулку, перш ніж відправляти їх назад.

Добріндт заявив, що уряд надасть своє обґрунтування застосування статті 72 – спеціального положення законодавства ЄС, яке дозволяє робити винятки з Дублінського правила в надзвичайних ситуаціях.

"Ми надамо достатнє обґрунтування, але рішення з цього питання має прийняти Європейський суд", – сказав Добріндт, додавши, що "я переконаний, що уряд має намір застосувати Дублінське правило в надзвичайних ситуаціях: "Я переконаний, що наші дії відповідають європейському законодавству".

Добріндт наполягав на тому, що Німеччина повинна боротися з нелегальною міграцією, що, за його словами, завадить ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) проштовхувати більш радикальні рішення.

Німеччина запровадила жорсткіший прикордонний контроль 7 травня, в тому числі нові правила, які вперше дозволяють відмовляти шукачам притулку на кордоні.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у перші дні дії нових правил 19 особам, які шукали притулку в Німеччині, було відмовлено у в'їзді, а також майже 300 іншим мігрантам. Після рішення суду цього тижня уряд схвалив ще суворіші заходи.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нещодавнє рішення суду, яке визнало незаконним видворення трьох сомалійських шукачів притулку на кордоні, може обмежити дії уряду у сфері боротьби з нелегальною міграцією, однак не зупинить їх повністю.