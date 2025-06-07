Германия будет просить Суд ЕС вынести решение по развороту мигрантов на границе

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что немецкое правительство обратится в Суд ЕС с просьбой вынести решение о законности разворота мигрантов на границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Комментарий Добриндта для медиа-группы Funke появился после того, как в понедельник суд в Берлине постановил, что отказ во въезде трем гражданам Сомали в прошлом месяце был незаконным.

Суд постановил, что 9 мая пограничники не начали надлежащую процедуру предоставления убежища и вернули троицу в Польшу.

Согласно решению суда, Германия должна была применить так называемое Дублинское правило Европейского Союза, которое определяет, какая страна несет ответственность за рассмотрение просьб мигрантов о предоставлении убежища, прежде чем отправлять их обратно.

Добриндт заявил, что правительство предоставит свое обоснование применения статьи 72 – специального положения законодательства ЕС, которое позволяет делать исключения из Дублинского правила в чрезвычайных ситуациях.

"Мы предоставим достаточное обоснование, но решение по этому вопросу должен принять Европейский суд", – сказал Добриндт, добавив, что "я убежден, что правительство намерено применить Дублинское правило в чрезвычайных ситуациях: "Я убежден, что наши действия соответствуют европейскому законодательству".

Добриндт настаивал на том, что Германия должна бороться с нелегальной миграцией, что, по его словам, помешает ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) проталкивать более радикальные решения.

Германия ввела более жесткий пограничный контроль 7 мая, в том числе новые правила, которые впервые позволяют отказывать искателям убежища на границе.

По сообщениям местных СМИ, в первые дни действия новых правил 19 лицам, искавшим убежища в Германии, было отказано во въезде, а также почти 300 другим мигрантам. После решения суда на этой неделе правительство одобрило еще более строгие меры.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что недавнее решение суда, которое признало незаконным выдворение трех сомалийских искателей убежища на границе, может ограничить действия правительства в сфере борьбы с нелегальной миграцией, однако не остановит их полностью.