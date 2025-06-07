Глава МЗС Латвії відреагувала на останні атаки РФ на Україну
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, коментуючи останні удари РФ по Україні, наголосила на праві України на самооборону.
Про це вона написала в X, передає "Європейська правда".
Вона відзначила, що щоночі Росія продовжує бомбити мирне населення в Україні.
"Київ, Харків, міста і села. Працівники екстрених служб, жінки, діти, лікарні, торгові центри. Україна має всі права на самооборону та знищення військових цілей і об'єктів, а також необхідної інфраструктури", – наголосила Браже.
У ніч на 7 червня російські війська завдали масованого удару по Харкову з використанням дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет.
Унаслідок нічного російського удару нарахували, окрім трьох загиблих, 22 поранених, серед них немовля 1,5 місяці.
В той же час американський президент Дональд Трамп заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак.
А спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог після української спецоперації заявив, що ця "подія може стати поштовхом до миру".