Глава МИД Латвии отреагировала на последние атаки РФ на Украину

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, комментируя последние удары РФ по Украине, отметила право Украины на самооборону.

Об этом она написала в X, передает "Европейская правда".

Она отметила, что каждую ночь Россия продолжает бомбить мирное население в Украине.

"Киев, Харьков, города и села. Работники экстренных служб, женщины, дети, больницы, торговые центры. Украина имеет все права на самооборону и уничтожение военных целей и объектов, а также необходимой инфраструктуры", – подчеркнула Браже.

В ночь на 7 июня российские войска нанесли массированный удар по Харькову с использованием дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и ракет.

В результате ночного российского удара насчитали, кроме трех погибших, 22 раненых, среди них младенец 1,5 месяца.

В то же время американский президент Дональд Трамп заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки.

А специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог после украинской спецоперации заявил, что это "событие может стать толчком к миру".