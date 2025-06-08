СМИ: В США считают, что месть РФ за операцию "Паутина" еще впереди

В Соединенных Штатах считают, что Москва еще готовит ответ на украинскую операцию "Паутина", в результате которой в аэропортах базирования были уничтожены или повреждены десятки самолетов стратегической авиации.

Об этом со ссылкой на анонимных собеседников сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Американские чиновники, которые общались с агентством на условиях анонимности, рассказали, что, по оценкам американских служб, реальный "ответный удар" от России за операцию СБУ "Паутина" еще впереди, несмотря на то, что в Москве назвали таким ответом масштабную воздушную атаку в ночь на пятницу.

Возможное время такого удара еще неизвестно, по словам одного из собеседников, это потенциально может быть "в ближайшие дни" и это может быть „асимметричный" удар, в том смысле, что он не будет похож на то, что произошло во время операции "Паутина".

Второй собеседник сказал, что вероятно это будет комбинированная воздушная атака с применением различных средств.

Еще один источник из западных дипломатических кругов сообщил, что хотя "ответ" России вероятно начался с уже состоявшихся ударов на этой неделе, дальше еще будет эскалация с попытками поразить что-то символическое для Украины, как, например, правительственные здания.

Эксперт Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир в то же время отметил в комментариях к материалу, что Россия, учитывая то, что уже применяла против Украины, не имеет особого пространства для значительной эскалации.

В Германии говорят, что операция "Паутина" могла повредить 10% стратегической авиации РФ.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки. Однако перед этим сообщали, что он непублично выражал восхищение операцией.