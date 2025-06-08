У Німеччині пропонують озброїти усіх поліцейських електрошокерами

Німецький міністр внутрішніх справ Александра Добріндт вважає, що поліція по всій Німеччині повинна бути оснащена електрошокерами.

Заяву німецького міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Добріндт заявив що цього року буде створено правову базу для оснащення поліцейських електрошоковими пристроями.

За його словами, використання таких пристроїв є "відповідним засобом" для реагування на зростаючу загрозу для поліцейських у громадських місцях.

Очільник МВС Німеччини додав, що електрошокери також краще захистять поліцейських, якщо на них нападуть з колючо-ріжучою зброєю, наприклад, ножами.

Пристрої діють на відстані від 2 до 5 метрів, тимчасово виводячи людину з ладу електричним розрядом.

Однак їхнє використання викликає суперечки, оскільки вони можуть становити небезпеку для серця і потенційно викликати його зупинку або смерть.

Коментарі Добріндта послідували за закликом відділення Німецької профспілки поліції Нижньої Саксонії озброїти поліцейських електрошокерами після смертельного випадку, коли поліція застрелила 21-річного чорношкірого чоловіка.

У квітні в Ольденбурзі поліцейський чотири рази вистрілив у молодого чоловіка.

Союз німецьких поліцейських (GdP) привітав пропозицію міністра внутрішніх справ.

"З огляду на підвищений рівень загрози, особливо на вокзалах – як ми нещодавно бачили в Гамбурзі, – ці пристрої є важливим оперативним інструментом", – сказав глава підрозділу федеральної поліції GdP Андреас Росскопф.

За словами Росскопфа, випробування електрошокерів, проведені федеральною поліцією на окремих залізничних станціях, показали, що сама присутність цих пристроїв часто допомагає розрядити напружену ситуацію.

Раніше повідомляли, що у Мюнхені жінка з ножем поранила кількох перехожих, після чого загинула під час затримання.

Наприкінці травня подібний напад стався на вокзалі Гамбурга – жінка завдала ножових поранень багатьом перехожим. Повідомляли, що вона ймовірно має ментальні розлади.