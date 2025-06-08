В Германии предлагают вооружить всех полицейских электрошокерами

Немецкий министр внутренних дел Александра Добриндт считает, что полиция по всей Германии должна быть оснащена электрошокерами.

Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Добриндт заявил, что в этом году будет создана правовая база для оснащения полицейских электрошоковыми устройствами.

По его словам, использование таких устройств является "соответствующим средством" для реагирования на растущую угрозу для полицейских в общественных местах.

Глава МВД Германии добавил, что электрошокеры также лучше защитят полицейских, если на них нападут с колюще-режущим оружием, например, ножами.

Устройства действуют на расстоянии от 2 до 5 метров, временно выводя человека из строя электрическим разрядом.

Однако их использование вызывает споры, поскольку они могут представлять опасность для сердца и потенциально вызвать его остановку или смерть.

Комментарии Добриндта последовали за призывом отделения Немецкого профсоюза полиции Нижней Саксонии вооружить полицейских электрошокерами после смертельного случая, когда полиция застрелила 21-летнего чернокожего мужчину.

В апреле в Ольденбурге полицейский четыре раза выстрелил в молодого мужчину.

Союз немецких полицейских (GdP) приветствовал предложение министра внутренних дел.

"Учитывая повышенный уровень угрозы, особенно на вокзалах – как мы недавно видели в Гамбурге, – эти устройства являются важным оперативным инструментом", – сказал глава подразделения федеральной полиции GdP Андреас Росскопф.

По словам Росскопфа, испытания электрошокеров, проведенные федеральной полицией на отдельных железнодорожных станциях, показали, что само присутствие этих устройств часто помогает разрядить напряженную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене женщина с ножом ранила нескольких прохожих, после чего погибла при задержании.

В конце мая подобное нападение произошло на вокзале Гамбурга – женщина нанесла ножевые ранения многим прохожим. Сообщалось, что она, вероятно, имеет психические расстройства.