В Іспанії тисячі людей вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду

В іспанській столиці Мадриді у неділю, 8 червня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду на чолі з Педро Санчесом і дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".

Недільна акція протесту, організована опозиційною консервативною Народною партією під гаслом "Мафія чи демократія", зібрала від 45 до 50 тисяч осіб. Організатори оцінюють кількість учасників у 100 тисяч осіб.

AFP

Упродовж останнього року уряд Санчеса та його найближче оточення стикалися з низкою звинувачень у корупції.

Тиск на Іспанську соціалістичну робітничу партію (PSOE) посилився останніми днями після того, як колишнього члена партії звинуватили у спробі розгорнути кампанію дискредитації глави відділу боротьби з економічними злочинами UCO, який розслідує справу дружини прем'єр-міністра Бегоньї Гомес, його брата Давида Санчеса та колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса.

Сам Санчес звинуватив своїх політичних і медійних опонентів у проведенні "операції з переслідування та залякування" проти нього та його дружини, стверджуючи, що неправдиві звинувачення, висунуті проти неї, мають на меті спричинити його "особистий і політичний крах".

Демонстранти вийшли на акцію з плакатами з написами "Санчес – зрадник" і "Уряд, йди у відставку", а лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо знову закликав до дострокових виборів.

AP

"Іспанія потребує революції порядності та свободи – і ми очолимо цю революцію на вулицях та на виборчих дільницях", – заявив він перед натовпом.

Нагадаємо, дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Більше про звинувачення і те, як вони спричинили політичну кризу в Іспанії, читайте в архівному тексті "ЄвроПравди".