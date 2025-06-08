В Испании тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства

В испанской столице Мадриде в воскресенье, 8 июня, десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отставки правительства во главе с Педро Санчесом и досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает The Guardian, информирует "Европейская правда".

Воскресная акция протеста, организованная оппозиционной консервативной Народной партией под лозунгом "Мафия или демократия", собрала от 45 до 50 тысяч человек. Организаторы оценивают количество участников в 100 тысяч человек.

AFP

В течение последнего года правительство Санчеса и его ближайшее окружение сталкивались с рядом обвинений в коррупции.

Давление на Испанскую социалистическую рабочую партию (PSOE) усилилось в последние дни после того, как бывшего члена партии обвинили в попытке развернуть кампанию дискредитации главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями UCO, который расследует дело жены премьер-министра Бегоньи Гомес, его брата Давида Санчеса и бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса.

Сам Санчес обвинил своих политических и медийных оппонентов в проведении "операции по преследованию и запугиванию" против него и его жены, утверждая, что ложные обвинения, выдвинутые против нее, имеют целью вызвать его "личный и политический крах".

Демонстранты вышли на акцию с плакатами с надписями "Санчес – предатель" и "Правительство, уходи в отставку", а лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо вновь призвал к досрочным выборам.

AP

"Испания нуждается в революции порядочности и свободы – и мы возглавим эту революцию на улицах и на избирательных участках", – заявил он перед толпой.

Напомним, жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы помогла получить государственные субсидии нескольким компаниям, с которыми работала.

Больше об обвинениях и о том, как они привели к политическому кризису в Испании, читайте в архивном тексте "ЕвроПравды".