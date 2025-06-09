ЗМІ: глава МЗС Туреччини та Рютте обговорили російсько-українську війну

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрілися та поспілкувалися щодо російсько-української війни.

Про це повідомляє TRT Haber із посиланням на інформацію співрозмовників у турецькому МЗС, пише "Європейська правда".

Співрозмовники у МЗС Туреччини розповіли, що Рютте та Фідан під час зустрічі основну увагу приділили зусиллям із припинення війни між Україною та Росією.

Окрім цього, як зазначається, вони обговорили підготовчі заходи до саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.

Варто звернути увагу, що турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Владіміра Путіна у Стамбулі чи в Анкарі, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 2 червня.

Ще раніше ідею зустрічі між лідерами Туреччини, США, Росії та України від Анкари озвучив Фідан, а після того її підтримав президент України Володимир Зеленський.