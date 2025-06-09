СМИ: глава МИД Турции и Рютте обсудили российско-украинскую войну

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретились и пообщались на тему российско-украинской войны.

Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на информацию собеседников в турецком МИД, пишет "Европейская правда".

Собеседники в МИД Турции рассказали, что Рютте и Фидан во время встречи основное внимание уделили усилиям по прекращению войны между Украиной и Россией.

Кроме этого, как отмечается, они обсудили подготовительные мероприятия к саммиту НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Стоит обратить внимание, что турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 июня.

Еще раньше идею встречи между лидерами Турции, США, России и Украины от Анкары озвучил Фидан, а после того ее поддержал президент Украины Владимир Зеленский.