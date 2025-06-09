Чехия получила запрос о помощи от чеха в рядах армии РФ, он оказался осужденным

К чешским дипломатам обратился с просьбой о консульской помощи 50-летний гражданин страны, который по собственному решению присоединился к армии России; оказалось, что в Чехии он приговорен к тюремному сроку.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

В конце мая в МИД Чехии сообщали, что дипломаты получили просьбу о помощи от 50-летнего гражданина, который присоединился в ряды армии РФ и попал в неприятности.

Zjištěné informace jsme předali soudu tak, aby mohl iniciovat provedení opatření nezbytných pro vyžádání hledaného muže z cizího státu. #policiepp – Policie ČR (@PolicieCZ) June 9, 2025

9 июня чешская полиция сообщила, что упомянутый гражданин оказался осужденным преступником, и что Чехия будет просить о его экстрадиции для отбывания наказания.

"Проверяя информацию, мы выяснили, что этот 50-летний гражданин Чехии является осужденным преступником", – отметили в полиции, добавив, что решение о тюремном сроке приняло Злинское отделение Краевого суда Брно.

"Мы передали данную информацию суду, чтобы там могли начать необходимые шаги для запроса на экстрадицию разыскиваемого из-за рубежа", – добавили в сообщении.

Чехам по законодательству запрещена служба в армиях других государств без специального разрешения президента. Впрочем, для тех, кто поехал воевать на стороне Украины, позволили подавать запрос на разрешение "задним числом" и таким образом не иметь проблем после возвращения в Чехию.

Напомним, президент Чехии на День независимости страны посмертно наградил чешского добровольца Карела Кучеру, который защищал Украину в рядах Иностранного легиона и погиб под Бахмутом.

Недавно в Чехии объявили приговор учительнице, которая отрицала преступления РФ в Украине.