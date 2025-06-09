У НАТО вважають, що арміям Заходу є чому повчитися в України після операції "Павутина"

Головнокомандувач сил трансформації НАТО П’єр Вандьє вважає, що арміям НАТО варто повчитися "креативності" в України, зокрема – в операції "Павутина".

Про це він сказав у інтерв’ю AFP, пише "Європейська правда".

Вандьє назвав українську операцію "Павутина" "справжнім троянським конем". На його думку, арміям НАТО варто повчитися "креативності" в України.

"Історія про троянського коня сталася тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як ця тактика оживає знову – завдяки технічній та індустріальній креативності", – сказав він.

За його словами, ця операція показала, наскільки важливо впроваджувати інновації та адаптуватися, щоб перемагати, адже сучасна війна змінюється з блискавичною швидкістю.

"Це був справді розумний хід. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли армії повинні не лише розробляти великі стратегічні плани, а й постійно адаптувати їх", – додав адмірал.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України здійснила операцію "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації. Ціллю операції стали п'ять аеродромів на території РФ: "Оленья" в Мурманській, "Бєлая" в Іркутській, "Дягілево" в Рязанській, "Іваново" в Іванівській та "Українка" в Амурській областях.

Удар по авіабазі "Бєлая", розташованій у близько 4400 км від кордону з Україною, став першою українською атакою по об'єктах у Сибіру в ході російсько-української війни. Основними засобами ураження стали FPV-дрони, частину з яких віддалено запустили з вантажівок, що під'їхали до аеродромів.

У Німеччині кажуть, що операція "Павутина" могла пошкодити 10% стратегічної авіації РФ.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак. Втім, перед тим повідомляли, що він непублічно висловлював захоплення операцією.

Також у Сполучених Штатах вважають, що Москва ще готує відповідь на українську операцію.