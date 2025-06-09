В НАТО считают, что армиям Запада есть чему поучиться у Украины после операции "Паутина"

Главнокомандующий сил трансформации НАТО Пьер Вандье считает, что армиям НАТО стоит поучиться "креативности" у Украины, в частности – в операции "Паутина".

Об этом он сказал в интервью AFP, пишет "Европейская правда".

Вандье назвал украинскую операцию "Паутина" "настоящим троянским конем". По его мнению, армиям НАТО стоит поучиться "креативности" у Украины.

"История о троянском коне произошла тысячи лет назад. Сегодня мы видим, как эта тактика оживает снова – благодаря технической и индустриальной креативности", – сказал он.

По его словам, эта операция показала, насколько важно внедрять инновации и адаптироваться, чтобы побеждать, ведь современная война меняется с молниеносной скоростью.

"Это был действительно умный ход. Мы вступаем в динамичную эпоху, когда армии должны не только разрабатывать большие стратегические планы, но и постоянно адаптировать их", – добавил адмирал.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации. Целью операции стали пять аэродромов на территории РФ: "Оленья" в Мурманской, "Белая" в Иркутской, "Дягилево" в Рязанской, "Иваново" в Ивановской и "Украинка" в Амурской областях.

Удар по авиабазе "Белая", расположенной в 4400 км от границы с Украиной, стал первой украинской атакой по объектам в Сибири в ходе российско-украинской войны. Основными средствами поражения стали FPV-дроны, часть из которых удаленно запустили с грузовиков, подъехавших к аэродромам.

В Германии говорят, что операция "Паутина" могла повредить 10% стратегической авиации РФ.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки. Впрочем, перед тем сообщали, что он непублично выражал восхищение операцией.

Также в Соединенных Штатах считают, что Москва еще готовит ответ на украинскую операцию.