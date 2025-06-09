У ЄС затримали 21 учасника міжнародної мережі наркотрафіку до Чехії

У рамках масштабної міжнародної поліцейської операції правоохоронці затримали 21 підозрюваного в організації каналу постачання наркотиків до Чехії.

Про це повідомив підрозділ із боротьби з наркотиками Чехії, пише Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Як повідомили правоохоронці, у межах операції Dorni Національний підрозділ із боротьби з наркотиками (NPC) висунув обвинувачення п’ятьом іноземцям – чотирьом чоловікам та одній жінці, які мешкали в Оломоуцькому краї та Празі.

Правоохоронці стверджують, що група займалася контрабандою героїну, кокаїну та метамфетаміну.

Під час спецоперації поліція вилучила понад 10 кг наркотиків, майже 7 млн чеських крон готівкою (близько $322,8 тисячі), а також велику лабораторію з виробництва метамфетаміну в Косові.

Лідера злочинної групи затримали на території Чехії. Йому та ще трьом спільникам загрожує до 18 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками. Один із підозрюваних може отримати м’якше покарання. Троє фігурантів справи наразі перебувають під вартою.

Паралельно поліція Словаччини заарештувала п’ятьох осіб, австрійська – шістьох, серед яких – один чеський громадянин. NPC заявив, що візьме на себе кримінальне переслідування підозрюваних, затриманих у Словаччині та Косові.

Нещодавно під час масштабної операції, здійсненої за підтримки Європолу, було затримано майже 50 підозрюваних у причетності до мережі контрабанди кокаїну, що діяла на Канарських островах Іспанії.

А перед цим Європол ліквідував мережу контрабанди кокаїну, яка перевозила пасту коки з Колумбії до Бельгії.