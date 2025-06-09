Президент Румунії розповів, коли в країні може з'явитися новий уряд

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що у понеділок, 9 червня, з’явиться більше інформації про програму нового уряду, а за 10 днів стане відоме ім’я нового прем’єр-міністра.

Заяву румунського президента наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи з’явиться у Румунії новий прем’єр-міністр до кінця тижня, Дан відповів: "Така можливість є".

Він уточнив, що весь тиждень, починаючи від сьогодні, будуть проходити політичні консультації.

"Ми перебуваємо на стадії обговорень, і я дуже ціную, що всі лідери партій поводяться розумно", – додав Дан.

Він зазначив, що в понеділок відбудеться також обговорення економічної програми.

На запитання, чи бояться партії взяти на себе відповідальність з огляду на непопулярні заходи, що мають бути вжиті, президент відповів: "Ні, навпаки, я дуже радий, що всі партії, з якими ми ведемо переговори, хочуть увійти до уряду".

Він вважає, що новий уряд буде сформовано "за десять днів, приблизно".

Як відомо, після першого туру президентських виборів в Румунії тодішній прем’єр Марчел Чолаку подав у відставку. Відтоді обов’язки прем’єра виконує міністр внутрішніх справ Каталін Предою.

26 травня відбулася офіційна церемонія інавгурації Нікушора Дана на посаду президента Румунії.

Згодом він розпочав "неформальні" переговори з парламентськими партіями з метою формування нового уряду.