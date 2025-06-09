Президент Румынии рассказал, когда в стране может появиться новое правительство

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что в понедельник, 9 июня, появится больше информации о программе нового правительства, а через 10 дней станет известно имя нового премьер-министра.

Заявление румынского президента приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, появится ли в Румынии новый премьер-министр до конца недели, Дан ответил: "Такая возможность есть".

Он уточнил, что всю неделю, начиная с сегодняшнего дня, будут проходить политические консультации.

"Мы находимся на стадии обсуждений, и я очень ценю, что все лидеры партий ведут себя разумно", – добавил Дан.

Он отметил, что в понедельник состоится также обсуждение экономической программы.

На вопрос, боятся ли партии взять на себя ответственность, учитывая непопулярные меры, которые должны быть приняты, президент ответил: "Нет, наоборот, я очень рад, что все партии, с которыми мы ведем переговоры, хотят войти в правительство".

Он считает, что новое правительство будет сформировано "через десять дней, примерно".

Как известно, после первого тура президентских выборов в Румынии тогдашний премьер Марчел Чолаку подал в отставку. С тех пор обязанности премьера исполняет министр внутренних дел Каталин Предою.

26 мая состоялась официальная церемония инаугурации Никушора Дана на пост президента Румынии.

Впоследствии он начал "неформальные" переговоры с парламентскими партиями с целью формирования нового правительства.