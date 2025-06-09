Орбан убеждает, что Украина "не может" вступить в ЕС, потому что ее "нельзя" принимать в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одним из аргументов против принятия Украины в ЕС привел то, что это якобы повлекло бы за собой и ее вступление в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью французскому LCI.

Орбан повторил свои регулярные заявления о том, что вступление Украины в ЕС, мол, было бы "экономической катастрофой" для Евросоюза.

Также он попытался связать "невозможность" вступления Украины в ЕС с тем, что она в таком случае должна была бы сначала стать членом НАТО – как происходило вступление других стран Центрально-Восточной Европы.

"Сначала всех принимали в НАТО, это было гарантией безопасности с военной точки зрения, и только тогда эта страна могла вступить в ЕС. Но сейчас это невозможно. Если Украина вступит в НАТО, это сразу означало бы войну между НАТО и Россией... Для нас, венгров, и для европейцев – не в наших интересах оказаться перед угрозой войны и прямого конфликта с Россией", – заявил Орбан.

Интервьюер напомнил Орбану о советских танках в Будапеште и поинтересовался, почему он настолько отказывается понять положение Украины.

Венгерский премьер в ответ заявил, что в Венгрии "немного лучше понимают историю Украины, чем во Франции", и перешел к упоминаниям о том, что Венгрия в своей истории тоже пережила оккупацию.

"Так что да, мы понимаем украинцев. Но мы считаем, что Россию не нужно любить, но с ней нужно иметь договоренности. Россия – это геополитическая реальность, даже если она нам не нравится", – заявил Орбан.

Интервьюер спросил Орбана, является ли его заигрывание с Москвой отражением страха перед РФ.

"Нет-нет, все наоборот. Думаю, россияне понимают только язык силы. И Европа должна быть сильной и вести переговоры с позиции силы. Но, к сожалению, мы слабы, поэтому нам нужны США... Нам нужна стратегическая договоренность с Россией, но способной на это будет только сильная Европа", – сказал он.

Также в интервью он сказал, что не видит реальной угрозы нападения России на НАТО, потому что она "не может справиться даже с Украиной", а в ответ на другой вопрос сказал, что Украина "проиграет войну".

Напомним, в Венгрии продолжается пропагандистский "референдум" о членстве Украины в ЕС.

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