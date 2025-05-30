У Орбана відкрили онлайн-голосування на пропагандистському "опитуванні" про Україну

В Угорщині запускають онлайн-голосування у межах "опитування" про членство України в ЄС, яке влаштував уряд Віктора Орбана.

У розпорядженні "ЄвроПравди" опинився приклад листа, який розсилають по урядовій базі даних усім угорським громадянам та зареєстрованим в урядовій базі даних.

У ньому йдеться, що з 26 травня створена можливість онлайн-голосування на "референдумі" для угорців щодо вступу України в ЄС.

Для онлайн-голосування потрібно вказати у реєстраційній формі електронну пошту, на яку надсилають посилання для участі у голосуванні.

"Вступ України у ЄС – це вкрай важливе питання, що вплине на усіх нас і може визначити наше майбутнє на десятиліття. Уряд прагне надати можливість кожному громадянину Угорщини висловити думку з цього приводу", – йдеться у листі.

Там також зазначають, що в офлайн-голосуванні взяли участь вже 1,5 млн осіб, та що надійшло 17 тисяч скарг про нібито втрачені чи вкрадені бюлетені.

"Ми знаємо, що за кордоном і всередині країни є серйозні політичні сили, які хочуть завадити угорцям вільно висловити думку у цьому голосуванні. Україна почала брудну кампанію проти Угорщини, і тривають атаки з боку Брюсселя", – додають у тексті.

Голосування в опитуванні триватиме до 20 червня. Віктор Орбан вже публічно проголосував проти вступу України до ЄС.

Також у п’ятницю угорський прем’єр поскаржився на "українських шахраїв" і заявив, що Україну краще не пускати в ЄС. Тиждень тому Орбан казав, що не хоче України в ЄС, бо "вона висмокче всі ресурси, як губка".

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