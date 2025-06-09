Одна из лидеров грузинской оппозиции заявила о похищении мужа с целью ее запугать

Лидер грузинской оппозиционной партии "Единство – Национальное движение" Тина Бокучава заявила, что ее мужа Коте Йоселиани похитили и заставили записать видео с извинениями в адрес Ути Иванишвили, сына олигарха и основателя правящей "Грузинской мечты".

Об этом сообщает проект SOVA, как пишет "Европейская правда".

Оппозиционный политик подробно рассказала, как произошло похищение ее мужа, а также о психологическом давлении, которое на него оказывали.

Бокучава заявила, что ночью Коте Йоселиани подстерегли у подъезда дома, где семья живет с тремя малолетними детьми. Пятеро неизвестных в масках напали на него, завязали ему глаза, связали руки и посадили в автомобиль. Серьезных физических повреждений Йоселиани не получил – его увезли в неизвестном направлении.

По словам политика, исходя из расстояния и маршрута, Йоселиани находился в здании так называемого "модуля" (Службы государственной безопасности Грузии. – Ред.), где в течение 8 часов подвергался психологическому давлению.

Бокучава сообщила, что похитители подробно описывали ежедневные маршруты ее мужа, включая расположение школы их 10-летнего ребенка и детского сада двухлетних близнецов. По ее словам, Йоселиани угрожали безопасностью детей, не позволяли пользоваться телефоном: она не могла с ним связаться.

Лидер "Нацруха" уверена, что поводом для похищения ее мужа является не комментарий ее мужа о сыне Иванишвили, за который его заставили извиниться, а попытка запугать ее и заставить замолчать. Тина Бокучава подчеркнула, что не боится, не собирается молчать и будет продолжать борьбу с "насильственным и предательским режимом".

"Сейчас я хочу четко заявить: Иванишвили, всем членам его семьи, организаторам и исполнителям похищения Коте, включая Гелу Геладзе (новый глава МВД Грузии. – Ред.)... Хочу сказать открыто и для всех: я не боюсь, я не замолчу и я буду бороться за демонтаж вашего насильственного и предательского режима", – заявила Бокучава.

Лидер партии призвала оппозицию Грузии не участвовать в выборах в органы местного самоуправления, поскольку участие в них означает, что они договорились с "Мрией".

Тина Бокучава надеется, что люди, которых она уважает, не пойдут на такую сделку.

В конце мая городской суд Тбилиси принял решение об аресте одного из лидеров оппозиции Ники Мелия, которого накануне задержали.

Арест Мелия последовал за аналогичными преследованиями других оппозиционеров – его партнера по "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.

Перед этим партия власти "Грузинская мечта" поспешно приняла поправки к законодательству, которыми криминализировала отказ отвечать на вопросы парламентских комиссий.

Задержанные оппозиционеры стали одними из лидеров антиправительственных протестов, которые начались осенью 2024 года после заявления "Грузинской мечты" о паузе в евроинтеграции.

Эти протесты сопровождались жесткими действиями силовиков и усилением давления власти на гражданское общество.