Єврокомісар Шефчович 3 липня у Вашингтоні поговорить з міністром торгівлі США про угоду

Єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович у четвер, 3 липня, у Вашингтоні проведе перемовини з міністром торгівлі США Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Гріром про нову торговельну угоду між Сполученими Штатами та Європейським Союзом.

Про це під час спілкування з журналістами 1 липня повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє.

3 липня єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович обговорить умови нової торговельної угоди зі США у Вашингтоні.

"Комісар Шефчович завтра вилетить із Туреччини безпосередньо до Вашингтона, де, наскільки мені відомо, він зустрінеться зі своїми звичними візаві. Після цього він повернеться, і ми, ймовірно, можемо очікувати дописів у соціальних мережах або принаймні певних заяв", – повідомив Реньє.

Він уточнив, що звичними співрозмовниками Шефчовича у США є міністр торгівлі США Говард Лутнік та торговий представник США Джеймісон Грір.

Речник Єврокомісії додав, що ЄС діє "повністю узгоджено з нашими американськими партнерами".

"Ми всі рухаємося в одному напрямку, щоб встигнути до дедлайну 9 липня. Це і є наша мета. Саме тому туди вирушає технічна делегація. Саме тому, крім цього, відбуватиметься й політична взаємодія", – пояснив Тома Реньє.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готовий прийняти торговельну угоду зі США, яка передбачає 10% універсальний тариф на товари, що експортуються з ЄС, але хоче, щоб США зобов'язалися знизити ставки у ключових секторах.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що швидка і проста торгова угода зі США краща за "повільну і складну".

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий до укладення торгової угоди зі США, але також готовий і до того, що такої домовленості не буде.