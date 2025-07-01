Еврокомиссар Шефчович 3 июля в Вашингтоне поговорит с министром торговли США о соглашении

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович в четверг, 3 июля, в Вашингтоне проведет переговоры с министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром о новом торговом соглашении между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Об этом во время общения с журналистами 1 июля сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

3 июля еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович обсудит условия нового торгового соглашения с США в Вашингтоне.

"Комиссар Шефчович завтра вылетит из Турции непосредственно в Вашингтон, где, насколько мне известно, он встретится со своими привычными визави. После этого он вернется, и мы, вероятно, можем ожидать сообщений в социальных сетях или по крайней мере определенных заявлений", – сообщил Ренье.

Он уточнил, что привычными собеседниками Шефчовича в США являются министр торговли США Говард Лутник и торговый представитель США Джеймисон Грир.

Представитель Еврокомиссии добавил, что ЕС действует "полностью согласованно с нашими американскими партнерами".

"Мы все движемся в одном направлении, чтобы успеть к дедлайну 9 июля. Это и есть наша цель. Именно поэтому туда отправляется техническая делегация. Именно поэтому, кроме этого, будет происходить и политическое взаимодействие", – пояснил Тома Ренье.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов принять торговое соглашение с США, которое предусматривает 10% универсальный тариф на товары, экспортируемые из ЕС, но хочет, чтобы США обязались снизить ставки в ключевых секторах.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что быстрое и простое торговое соглашение с США лучше "медленного и сложного".

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к заключению торгового соглашения с США, но также готов и к тому, что такой договоренности не будет.