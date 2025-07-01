В Словении коалиция поспорила из-за решения НАТО об оборонных расходах

Премьер-министр Словении Роберт Голоб был вынужден урегулировать спор в коалиционном правительстве, который вызвало решение саммита НАТО об увеличении до 5% ВВП расходов на оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

Накануне СМИ выяснили, что перед саммитом НАТО словенское правительство приняло решение, согласно которому именно декларация саммита будет ключевым международным обязательством Словении в оборонной сфере.

При этом декларация предусматривает, что государства-члены Альянса нарастят расходы на оборону до 5% ВВП, тогда как правительство Словении перед саммитом согласилось на увеличение только до 3% ВВП.

Это вызвало возражения двух партнеров партии Голоба по коалиции, которые выступили против такого наращивания расходов. В связи с этим в понедельник состоялось срочное заседание коалиционных лидеров.

По его итогам правящие партии Словении согласились, что именно цель в 3% ВВП, изложенная в правительственном решении, является обязательной для страны, заявил словенский премьер во вторник.

Голоб заверил, что на саммите НАТО Словения не взяла на себя безусловного обязательства по 5% ВВП, а лишь не выступила против декларации, которая соответствует словенским позициям.

Он также сослался на то, что 5% ВВП состоят из связанных с обороной расходов, в том числе в гражданской сфере, которые Словения и так реализует.

"Для меня также было бы абсолютно неприемлемым выделить пять процентов на вооружение, и об этом никогда не шла речь, мы никогда на это не согласимся", – заявил он, пообещав, что для увеличения оборонных расходов не будут сокращаться социальные расходы.

Перед саммитом НАТО Словения вместе с некоторыми другими странами, в частности Испанией, настаивали на широком определении оборонных расходов, которые планировалось увеличить до 5% ВВП.

Публичная позиция Испании вызвала возмущение президента США Дональда Трампа.