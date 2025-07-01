В Британию через Ла-Манш за полгода попало рекордное количество мигрантов

За первые шесть месяцев 2025 года в Великобританию попали почти 20 тысяч мигрантов, пересекших Ла-Манш – это новый рекорд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По данным Министерства внутренних дел Великобритании, с 1 января по 30 июня 2025 года включительно Ла-Манш пересекли 19 982 человека.

Это самый высокий показатель за первое полугодие календарного года – на 48% выше показателя 2024 года (13 489) и на 75% выше показателя 2023 года (11 433).

Фотографии из Ла-Манша, сделанные во вторник, показали, что количество лодок, пересекших пролив, возросло, а это означает, что общее количество прибывших мигрантов с 1 января по 1 июля включительно уже превысило 20 тысяч.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании назвал данные о количестве нелегальных мигрантов "явно неприемлемыми", возложив ответственность на преступные группировки, занимающиеся незаконным ввозом людей.

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий Британские острова от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.

Мигранты, которые таким образом стремятся попасть в Великобританию, часто гибнут, воспользовавшись услугами контрабандистов и пытаясь преодолеть пролив на малых лодках.