Глава МЗС Німеччини прокоментував затримання ймовірного шпигуна Ірану

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що підтвердження підозр на адресу ймовірного шпигуна Ірану, що збирав інформацію про євреїв у Німеччині, свідчитиме про загрозу з боку Тегерану для євреїв у всьому світі.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Йоганн Вадефуль зробив свої коментарі в Одесі, звідки він вирушив до Молдови.

"Якщо підозра підтвердиться, це буде кричущий інцидент, який вкотре підкреслить, що Іран є загрозою для євреїв по всьому світу. Звісно ми будемо виступати проти цього", – заявив очільник МЗС Німеччини.

Він продовжив, що обов’язок безпекових структур у Німеччині – зробити усе можливе, щоб євреї на території країни були у безпеці.

Нагадаємо, іранського посла у Німеччині викликали до МЗС після того, як в Данії заарештували чоловіка за підозрою у шпигунстві за євреями в Німеччині.

Прокуратура Німеччини раніше у вівторок повідомила, що звинувачує у шпигунстві на користь Ірану громадянина Данії, який збирав інформацію про єврейські об'єкти та людей у Берліні.

У посольстві Ірану відкинули звинувачення і назвали їх "частиною цілеспрямованої кампанії" з метою відвернути увагу від останніх ударів Ізраїлю по об’єктах ядерної програми Ірану.