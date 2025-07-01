Глава МИД Германии прокомментировал задержание предполагаемого шпиона Ирана

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что подтверждение подозрений в адрес предполагаемого шпиона Ирана, собиравшего информацию о евреях в Германии, будет свидетельствовать об угрозе со стороны Тегерана для евреев во всем мире.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Йоханн Вадефуль сделал свои комментарии в Одессе, откуда он отправился в Молдову.

"Если подозрение подтвердится, это будет вопиющий инцидент, который в очередной раз подчеркнет, что Иран является угрозой для евреев во всем мире. Конечно, мы будем выступать против этого", – заявил глава МИД Германии.

Он продолжил, что обязанность правоохранительных структур в Германии – сделать все возможное, чтобы евреи на территории страны были в безопасности.

Напомним, иранского посла в Германии вызвали в МИД после того, как в Дании арестовали мужчину по подозрению в шпионаже за евреями в Германии.

Прокуратура Германии ранее во вторник сообщила, что обвиняет в шпионаже в пользу Ирана гражданина Дании, который собирал информацию о еврейских объектах и людях в Берлине.

В посольстве Ирана отвергли обвинения и назвали их "частью целенаправленной кампании" с целью отвлечь внимание от последних ударов Израиля по объектам ядерной программы Ирана.