У Сербії продовжилися антиурядові протести у Белграді та інших містах
Новини — Вівторок, 1 липня 2025, 20:32 —
У Сербії у вівторок продовжилися антиурядові протести – учасники влаштовують спонтанні перекриття доріг.
Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".
1 липня у Белграді та інших містах країни продовжилися спонтанні протести у вигляді блокування доріг.
У Белграді протестувальники протягом кількох годин перекривали різні вулиці, переміщуючись від однієї до іншої і тривалий час уникали поліції. У районі Дорчол правоохоронці перевірили документи близько 30 учасників протесту та затримали одну особу. Люди після того не розійшлися.
У районі Земун правоохоронці і комунальники розбирають барикаду з шин, парканів і контейнерів, встановлену раніше вдень.
Через блокади у столиці змінювали маршрути кількох автобусів, трамваїв і тролейбусів, а деякі номери трамваїв тимчасово не курсують.
Близько 6 вечора у місті Ніш протестувальники перекрили дороги у двох місцях. У той же час почалася блокада у місті Чачак.
Вихідними та у понеділок 30 червня у Сербії також відбувалися протести з блокуванням доріг, основною рушійною силою були студенти.
Нагадаємо, акції протесту у Сербії тривають з листопада 2024 року і були спровоковані обвалом навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.
Протестувальники вимагають оголосити дострокові вибори та демонтувати проурядове наметове містечко в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту. Влада ці вимоги відкинула, а президент Сербії Александар Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту будуть придушуватись.
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