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У Сербії продовжилися антиурядові протести у Белграді та інших містах

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Новини — Вівторок, 1 липня 2025, 20:32 — Марія Ємець

У Сербії у вівторок продовжилися антиурядові протести – учасники влаштовують спонтанні перекриття доріг.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда". 

1 липня у Белграді та інших містах країни продовжилися спонтанні протести у вигляді блокування доріг. 

У Белграді протестувальники протягом кількох годин перекривали різні вулиці, переміщуючись від однієї до іншої і тривалий час уникали поліції. У районі Дорчол правоохоронці перевірили документи близько 30 учасників протесту та затримали одну особу. Люди після того не розійшлися. 

У районі Земун правоохоронці і комунальники розбирають барикаду з шин, парканів і контейнерів, встановлену раніше вдень.  

Через блокади у столиці змінювали маршрути кількох автобусів, трамваїв і тролейбусів, а деякі номери трамваїв тимчасово не курсують. 

Близько 6 вечора у місті Ніш протестувальники перекрили дороги у двох місцях. У той же час почалася блокада у місті Чачак. 

 
РТС

Вихідними та у понеділок 30 червня у Сербії також відбувалися протести з блокуванням доріг, основною рушійною силою були студенти. 

Нагадаємо, акції протесту у Сербії тривають з листопада 2024 року і були спровоковані обвалом навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники вимагають оголосити дострокові вибори та демонтувати проурядове наметове містечко в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту. Влада ці вимоги відкинула, а президент Сербії Александар Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту будуть придушуватись.

Читайте більше про те, чи здатні протести змінити владу в Сербії.

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