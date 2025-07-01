У Сербії продовжилися антиурядові протести у Белграді та інших містах

У Сербії у вівторок продовжилися антиурядові протести – учасники влаштовують спонтанні перекриття доріг.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

1 липня у Белграді та інших містах країни продовжилися спонтанні протести у вигляді блокування доріг.

У Белграді протестувальники протягом кількох годин перекривали різні вулиці, переміщуючись від однієї до іншої і тривалий час уникали поліції. У районі Дорчол правоохоронці перевірили документи близько 30 учасників протесту та затримали одну особу. Люди після того не розійшлися.

У районі Земун правоохоронці і комунальники розбирають барикаду з шин, парканів і контейнерів, встановлену раніше вдень.

Через блокади у столиці змінювали маршрути кількох автобусів, трамваїв і тролейбусів, а деякі номери трамваїв тимчасово не курсують.

Близько 6 вечора у місті Ніш протестувальники перекрили дороги у двох місцях. У той же час почалася блокада у місті Чачак.

РТС

Вихідними та у понеділок 30 червня у Сербії також відбувалися протести з блокуванням доріг, основною рушійною силою були студенти.

Нагадаємо, акції протесту у Сербії тривають з листопада 2024 року і були спровоковані обвалом навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники вимагають оголосити дострокові вибори та демонтувати проурядове наметове містечко в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту. Влада ці вимоги відкинула, а президент Сербії Александар Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту будуть придушуватись.

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