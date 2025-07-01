В Сербии продолжились антиправительственные протесты в Белграде и других городах

В Сербии во вторник продолжились антиправительственные протесты – участники устраивают спонтанные перекрытия дорог.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

1 июля в Белграде и других городах страны продолжились спонтанные протесты в виде блокирования дорог.

В Белграде протестующие в течение нескольких часов перекрывали различные улицы, перемещаясь от одной к другой, и долгое время избегали полиции. В районе Дорчол правоохранители проверили документы около 30 участников протеста и задержали одного человека. Люди после этого не разошлись.

В районе Земун правоохранители и коммунальщики разбирают баррикаду из шин, заборов и контейнеров, установленную ранее днем.

Из-за блокад в столице изменили маршруты нескольких автобусов, трамваев и троллейбусов, а некоторые номера трамваев временно не курсируют.

Около 6 вечера в городе Ниш протестующие перекрыли дороги в двух местах. В то же время началась блокада в городе Чачак.

РТС

В выходные и в понедельник, 30 июня, в Сербии также проходили протесты с блокированием дорог, основной движущей силой были студенты.

Напомним, акции протеста в Сербии продолжаются с ноября 2024 года и были спровоцированы обрушением навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие требуют объявить досрочные выборы и демонтировать проправительственный палаточный городок в центре Белграда возле здания парламента. Власти отвергли эти требования, а президент Сербии Александар Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста будут подавляться.

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