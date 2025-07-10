Британія і Франція хочуть замовити більше крилатих ракет Storm Shadow

Британія та Франція хочуть замовити більше крилатих ракет Storm Shadow, а також прискорити зусилля з розробки наступного покоління цієї зброї.

Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

Британія і Франція мають намір замовити більше високоточних крилатих ракет Storm Shadow, одночасно активізувавши роботу над їх заміною в рамках нової оновленої угоди. Її вони підпишуть у четвер, 10 червня.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон також домовляться про поглиблення ядерного співробітництва та більш тісну співпрацю в галузі ядерного стримування.

Важливим кроком для ядерного партнерства між Великою Британією та Францією стане нещодавно підписана декларація, в якій вперше буде зазначено, що засоби стримування обох країн є незалежними, але можуть координуватися.

Таким чином, йдеться у заяві, будь-який противник, який загрожує інтересам Великої Британії або Франції, може зіткнутися з ядерною силою обох країн. Співпраця між обома країнами в галузі ядерних досліджень також поглибиться, а також буде продовжена спільна робота з метою підтримки міжнародної архітектури нерозповсюдження.

"Від війни в Європі до нових ядерних ризиків і щоденних кібератак – загрози, з якими ми стикаємося, множаться. Ми готові використовувати нашу спільну силу для розвитку наших спільних можливостей, щоб бути готовими до викликів наступних десятиліть, підтримуючи тисячі робочих місць у Великій Британії та забезпечуючи безпеку наших громадян", – заявив Стармер.

А глава Міністерства оборони Британії Джон Гілі наголосив, що країни об’єднують зусилля, щоб "протистояти сьогоднішнім загрозам і викликам завтрашнього дня".

"Це партнерство зміцнює наше лідерство в Європі, забезпечує подальшу підтримку України та дає чіткий сигнал нашим супротивникам, що разом ми сильніші. Поглиблення оборонної промислової співпраці з Францією сприятиме зміцненню національної стійкості Великої Британії, її здатності стримувати напади та захищатися від загроз, а також посилюватиме внесок у діяльність НАТО", – акцентував він.

8 липня Макрон під час виступу в британському парламенті наголосив на особливій ролі Парижа та Лондона в убезпеченні Європи.

Наступного дня Стармер і президент Франції домовилися про необхідність нових рішень для проблеми нелегальної міграції.