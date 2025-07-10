Великобритания и Франция хотят заказать больше крылатых ракет Storm Shadow, а также ускорить усилия по разработке следующего поколения этого оружия.

Об этом заявило Министерство обороны Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Великобритания и Франция намерены заказать больше высокоточных крылатых ракет Storm Shadow, одновременно активизировав работу над их заменой в рамках нового обновленного соглашения. Его они подпишут в четверг, 10 июня.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон также договорятся об углублении ядерного сотрудничества и более тесном сотрудничестве в области ядерного сдерживания.

Важным шагом для ядерного партнерства между Великобританией и Францией станет недавно подписанная декларация, в которой впервые будет указано, что средства сдерживания обеих стран являются независимыми, но могут координироваться.

Таким образом, говорится в заявлении, любой противник, угрожающий интересам Великобритании или Франции, может столкнуться с ядерной силой обеих стран. Сотрудничество между обеими странами в области ядерных исследований также углубится, а также будет продолжена совместная работа с целью поддержки международной архитектуры нераспространения.

"От войны в Европе до новых ядерных рисков и ежедневных кибератак – угрозы, с которыми мы сталкиваемся, множатся. Мы готовы использовать нашу общую силу для развития наших общих возможностей, чтобы быть готовыми к вызовам следующих десятилетий, поддерживая тысячи рабочих мест в Великобритании и обеспечивая безопасность наших граждан", – заявил Стармер.

А глава Министерства обороны Великобритании Джон Гилли подчеркнул, что страны объединяют усилия, чтобы "противостоять сегодняшним угрозам и вызовам завтрашнего дня".

"Это партнерство укрепляет наше лидерство в Европе, обеспечивает дальнейшую поддержку Украины и дает четкий сигнал нашим противникам, что вместе мы сильнее. Углубление оборонного промышленного сотрудничества с Францией будет способствовать укреплению национальной устойчивости Великобритании, ее способности сдерживать нападения и защищаться от угроз, а также усилит вклад в деятельность НАТО", – подчеркнул он.

8 июля Макрон во время выступления в британском парламенте подчеркнул особую роль Парижа и Лондона в обеспечении безопасности Европы.

На следующий день Стармер и президент Франции договорились о необходимости новых решений для проблемы нелегальной миграции.