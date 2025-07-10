Греция перебросила сотни мигрантов с Крита на материк из-за переполнения лагерей

Более 500 мигрантов прибыли в порт Лаврион вблизи греческих Афин после того, как их перехватили к югу от острова Крит, поскольку Греция принимает чрезвычайные меры для борьбы со всплеском переправки через Средиземное море из Ливии.

Об этом написало агентство AP, передает "Европейская правда".

Мигранты, среди которых преимущественно молодые мужчины, были перевезены ночью, 9 июля, после того, как рыболовный траулер с ними был перехвачен греческими властями.

Служебные суда помогли высадить мигрантов на берег в порту материка. Их отправят во временные места пребывания вблизи столицы Греции.

Их приказали перевести на материковую часть страны из-за того, что временные приемные центры на Крите достигли предела своей вместимости, поскольку каждые выходные на остров ежедневно прибывает около 500 новых мигрантов.

В среду, 9 июля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что на фоне роста количества нелегальных мигрантов из Северной Африки греческие власти временно приостановят рассмотрение их заявлений о предоставлении убежища.

За последние дни на Крит прибыли более 2 тысяч мигрантов, что вызвало возмущение местных властей и туристических операторов.

Премьер Греции еще в прошлом месяце заявил, что Ливия должна сотрудничать с Грецией и Европой, чтобы остановить рост миграционного потока из этого североафриканского государства.