У Фінляндії запровадять інтеграційний тест для кандидатів на отримання громадянства

У Фінляндії запровадять тест на розуміння суспільно-політичних та культурних реалій країни, який у майбутньому повинні будуть складати кандидати на отримання громадянства.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Автором ініціативи виступило Міністерство внутрішніх справ, очолюване представницею правопопулістської партії "Справжні фіни" Марі Рантанен, що приділяє особливу увагу проблемам міграції та інтеграції.

Тест включатиме запитання про норми і звичаї фінського суспільства у всіх сферах життя, історію і культуру, фундаментальні права і цінності, а також питання щодо законодавства та деякі – щодо цифрових навичок.

Тест спершу пропонували зробити додатковою частиною до інтерв’ю з кандидатом. Тепер схиляються до того, що інтерв’ю будуть проходити не усі, тоді як тест буде основним.

Наразі в МВС розробляють законопроєкт з деталями ініціативи та розмірковують над тим, кому доручити розробку запитань. Текст документа хочуть фіналізувати до кінця року, після чого винести на розгляд парламенту.

Ініціатива із запровадженням тесту є складовою реформи процедури отримання громадянства уряду Петтері Орпо, що має на меті ускладнити здобуття громадянства. Зміни торкнуться необхідного періоду проживання в країні, критеріїв щодо доходу і "безпроблемності" кандидата.

Як повідомляли, Німеччина торік надала громадянство рекордній кількості людей.

Тим часом в Угорщині дозволили призупиняти громадянство з міркувань нацбезпеки.

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