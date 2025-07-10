ЗМІ: Польща просить ЄС розпочати розслідування щодо ШІ-бота Grok

Польський уряд закликає Європейський Союз негайно розпочати розслідування щодо чат-бота зі штучним інтелектом, розробленого компанією xAI американського мільярдера Ілона Маска.

Про це йдеться у листі від 9 липня, з яким ознайомилося видання Politico, пише "Європейська правда".

Заступник прем'єр-міністра Польщі Кшиштоф Гавковський у листі до глави департаменту технологій ЄС Хенни Вірккунен написав, що "образливі висловлювання" та "непослідовні та сповнені лайливих слів тиради" Grok у соціальній мережі X можуть бути "серйозним порушенням" правил модерації контенту ЄС, Закону про цифрові послуги.

Цього тижня ШІ-чатбот потрапив під шквал критики за образливі відповіді, в яких він прославляв Адольфа Гітлера як найкращу людину для боротьби з нібито "ненавистю до білих" і "сподівався", що лісові пожежі на півдні Франції очистять бідні райони Марселя від наркоторгівлі.

У серії дописів, опублікованих після оновлення моделі штучного інтелекту X, Grok також вжив образливі висловлювання на адресу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, назвавши його "зрадником".

"Є достатньо підстав вважати, що негативні наслідки для здійснення основних прав були не випадковими, а навмисними", – заявив Гавковський, посилаючись на зобов'язання найбільших платформ, таких як X, щодо усунення так званих системних ризиків на своїх сайтах.

9 липня Гавковський заявив, що його країна не виключає блокування роботи соцмережі Х в країні на тлі інцидентів із Grok.

Раніше стало відомо, що у Туреччині заблокували доступ до Grok після того, як він генерував відповіді, які, на думку влади країни, містили образи на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана.