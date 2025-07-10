СМИ: Польша просит ЕС начать расследование в отношении ИИ-бота Grok

Польское правительство призывает Европейский Союз немедленно начать расследование в отношении чат-бота с искусственным интеллектом, разработанного компанией xAI американского миллиардера Илона Маска.

Об этом говорится в письме от 9 июля, с которым ознакомилось издание Politico, пишет "Европейская правда".

Заместитель премьер-министра Польши Кшиштоф Гавковский в письме к главе департамента технологий ЕС Хенне Вирккунен написал, что "оскорбительные высказывания" и "непоследовательные и полные бранных слов тирады" Grok в социальной сети X могут быть "серьезным нарушением" правил модерации контента ЕС, Закона о цифровых услугах.

На этой неделе ИИ-чатбот попал под шквал критики за оскорбительные ответы, в которых он прославлял Адольфа Гитлера как лучшего человека для борьбы с якобы "ненавистью к белым" и "надеялся", что лесные пожары на юге Франции очистят бедные районы Марселя от наркоторговли.

В серии сообщений, опубликованных после обновления модели искусственного интеллекта X, Grok также употребил оскорбительные высказывания в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска, назвав его "предателем".

"Есть достаточно оснований полагать, что негативные последствия для осуществления основных прав были не случайными, а преднамеренными", – заявил Гавковский, ссылаясь на обязательства крупнейших платформ, таких как X, по устранению так называемых системных рисков на своих сайтах.

9 июля Гавковский заявил, что его страна не исключает блокировки работы соцсети Х в стране на фоне инцидентов с Grok.

Ранее стало известно, что в Турции заблокировали доступ к Grok после того, как он генерировал ответы, которые, по мнению властей страны, содержали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.