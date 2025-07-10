В Австрії хочуть дозволити службам моніторити листування підозрюваних у месенджерах

В Австрії почали процес ухвалення проєкту, що дозволить правоохоронним органам отримувати доступ до листування підозрюваних осіб у месенджерах в ситуаціях, коли це вважають виправданим.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

9 липня нижня палата парламенту Австрії підтримала законопроєкт, який в окремих випадках дозволить правоохоронним структурам моніторити листування підозрюваних осіб у зашифрованих месенджерах, як WhatsApp і Signal.

Через нестачу юридичних підстав для такого моніторингу власними національними службами австрійська поліція і спецслужби значною мірою покладаються на попередження від колег із країн, де їм дали такі повноваження – зокрема Британії і США – щодо можливої підготовки терактів, шпигунства тощо. Саме так австрійські органи отримали сигнал про намір скоїти теракт на концерті американської попзірки Тейлор Свіфт.

Законопроєкт внесли три керівні центристські партії.

Міністр внутрішніх справ Герхард Карнер переконує, що за ініціативою немає жодних ідеологічних мотивів. "Це просто необхідно для роботи поліції, розвідувальних служб, щоб протидіяти терористам з рівними умовами і запобігати атакам", – зазначає він.

Проєкт передбачає, що дозвіл службам читати листування будуть давати лише щодо підозрюваних, яких визначили як серйозну загрозу, і в кожному випадку таке рішення буде ухвалювати колегія з трьох суддів.

Опозиційні ультраправа Австрійська партія свободи і "Зелені" проголосували проти. На їхню думку, проєкт призведе до непропорційного стеження.

Застосування норм закону розраховують запустити у 2027 році.

Німеччина ініціювала таке нововведення ще п'ять років тому.