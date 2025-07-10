В Австрии хотят разрешить службам мониторить переписки подозреваемых в мессенджерах

В Австрии начали процесс принятия проекта, который позволит правоохранительным органам получать доступ к переписке подозреваемых лиц в мессенджерах в ситуациях, когда это считают оправданным.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

9 июля нижняя палата парламента Австрии поддержала законопроект, который в отдельных случаях позволит правоохранительным структурам мониторить переписку подозреваемых лиц в зашифрованных мессенджерах, таких как WhatsApp и Signal.

Из-за недостатка юридических оснований для такого мониторинга собственными национальными службами австрийская полиция и спецслужбы в значительной степени полагаются на предупреждения от коллег из стран, где им дали такие полномочия – в частности, Великобритании и США – о возможной подготовке терактов, шпионажа и т.п. Именно так австрийские органы получили сигнал о намерении совершить теракт на концерте американской поп-звезды Тейлор Свифт.

Законопроект внесли три правящие центристские партии.

Министр внутренних дел Герхард Карнер убеждает, что за инициативой нет никаких идеологических мотивов. "Это просто необходимо для работы полиции, разведывательных служб, чтобы противодействовать террористам с равными условиями и предотвращать атаки", – отмечает он.

Проект предусматривает, что разрешение службам читать переписки будут давать только в отношении подозреваемых, которых определили как серьезную угрозу, и в каждом случае такое решение будет принимать коллегия из трех судей.

Опозиционные ультраправая Австрийская партия свободы и "Зеленые" проголосовали против. По их мнению, проект приведет к непропорциональной слежке.

Применение норм закона рассчитывают запустить в 2027 году.

Германия инициировала такое нововведение еще пять лет назад.