У Варшаві жінка з каністрою і запальничкою спричинила інцидент біля офісу Туска

Біля канцелярії прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска у Варшаві стався інцидент за участю жінки, яка мала при собі каністру з ймовірно легкозаймистою рідиною та запальничку.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

За інформацією речника Міністерства внутрішніх справ країни Яцека Добжинського, жінка у четвер, 10 липня, сіла на лавку неподалік будівлі та привернула увагу служб безпеки своєю поведінкою.

Фото: Fakt

Вона мала при собі каністру з ймовірно легкозаймистою рідиною та запальничку. На місце події негайно викликали поліцію, рятувальників і швидку допомогу.

За даними співрозмовників польських ЗМІ, жінка мала намір зустрітися з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Причини її дій наразі з'ясовуються.

Фото: Fakt

Фото: Fakt

У січні 2024 року на головному залізничному вокзалі чеського Оломоуца молодий чоловік вилив на себе легкозаймисту рідину на платформі між вагонами і підпалив – у результаті він загинув.

Восени у центрі Кракова перед так званим "папським вікном" Єпископського палацу підпалив себе чоловік. Наступного дня він помер.