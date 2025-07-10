В Варшаве женщина с канистрой и зажигалкой вызвала инцидент возле офиса Туска

Возле канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска в Варшаве произошел инцидент с участием женщины, которая имела при себе канистру с вероятно легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалку.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

По информации представителя Министерства внутренних дел страны Яцека Добжинского, женщина в четверг, 10 июля, села на скамейку возле здания и привлекла внимание служб безопасности своим поведением.

Фото: Fakt

Она имела при себе канистру с вероятно легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалку. На место происшествия немедленно вызвали полицию, спасателей и скорую помощь.

По данным собеседников польских СМИ, женщина намеревалась встретиться с премьер-министром Дональдом Туском. Причины ее действий сейчас выясняются.

Фото: Fakt

Фото: Fakt

В январе 2024 года на главном железнодорожном вокзале чешского Оломоуца молодой человек вылил на себя легковоспламеняющуюся жидкость на платформе между вагонами и поджег – в результате он погиб.

Осенью в центре Кракова перед так называемым "папским окном" Епископского дворца поджег себя мужчина. На следующий день он умер.