В Варшаве женщина с канистрой и зажигалкой вызвала инцидент возле офиса Туска
Новости — Четверг, 10 июля 2025, 12:55 —
Возле канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска в Варшаве произошел инцидент с участием женщины, которая имела при себе канистру с вероятно легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалку.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
По информации представителя Министерства внутренних дел страны Яцека Добжинского, женщина в четверг, 10 июля, села на скамейку возле здания и привлекла внимание служб безопасности своим поведением.
Она имела при себе канистру с вероятно легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалку. На место происшествия немедленно вызвали полицию, спасателей и скорую помощь.
По данным собеседников польских СМИ, женщина намеревалась встретиться с премьер-министром Дональдом Туском. Причины ее действий сейчас выясняются.
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Осенью в центре Кракова перед так называемым "папским окном" Епископского дворца поджег себя мужчина. На следующий день он умер.