Китай обурений арештом свого громадянина в Італії на вимогу США

Китай звинуватив США у використанні "екстериторіальної юрисдикції" для затримання ймовірного китайського хакера в Італії.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на слова речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, передає "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Китаю осудило Вашингтон після того, як Міністерство юстиції США оголосило про затримання підозрюваного хакера в Мілані та про спроби домогтися його екстрадиції до США.

"Китай рішуче виступає проти використання екстериторіальної юрисдикції і проти прихованої екстрадиції китайських громадян через третю країну", – заявила Мао.

За її словами, Пекін також відкидає "будь-які наклепи та очорнення" з питань кібербезпеки.

7 липня стало відомо, що в Італії затримали в аеропорту громадянина Китаю, якого у Сполучених Штатах підозрюють у кібершпигунстві.

Підставою став міжнародний ордер на арешт від США, оскільки ФБР підозрює його у причетності до групи хакерів, які займалися кібершпигунством проти Сполучених Штатів в інтересах Китаю – зокрема, нібито намагалися дізнатись деталі про вакцини від коронавірусу, які розробляли в Університеті Техасу.

Впродовж цього тижня стався ще один інцидент, пов’язаний із діями Китаю. 8 липня Німеччина викликала посла Китаю через застосування китайськими військовими лазера проти свого літака, залученого до операції ЄС ASPIDES.

У відповідь на це речниця китайського МЗС заявила, що "заяви Німеччини повністю не відповідають фактам".