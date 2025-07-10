Китай возмущен арестом своего гражданина в Италии по требованию США

Китай обвинил США в использовании "экстерриториальной юрисдикции" для задержания вероятного китайского хакера в Италии.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Китая осудило Вашингтон после того, как Министерство юстиции США объявило о задержании подозреваемого хакера в Милане и о попытках добиться его экстрадиции в США.

"Китай решительно выступает против использования экстерриториальной юрисдикции и против скрытой экстрадиции китайских граждан через третью страну", – заявила Мао.

По ее словам, Пекин также отвергает "любую клевету и очернение" по вопросам кибербезопасности.

7 июля стало известно, что в Италии задержали в аэропорту гражданина Китая, которого в Соединенных Штатах подозревают в кибершпионаже.

Основанием стал международный ордер на арест от США, поскольку ФБР подозревает его в причастности к группе хакеров, которые занимались кибершпионажем против Соединенных Штатов в интересах Китая – в частности, якобы пытались узнать детали о вакцинах от коронавируса, которые разрабатывали в Университете Техаса.

В течение этой недели произошел еще один инцидент, связанный с действиями Китая. 8 июля Германия вызвала посла Китая из-за применения китайскими военными лазера против своего самолета, привлеченного к операции ЕС ASPIDES.

В ответ на это пресс-секретарь китайского МИДа заявила, что "заявления Германии полностью не соответствуют фактам".