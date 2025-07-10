Молдова: депутаты из орбиты Шора требуют разрешить почтовое голосование в России

Связанные с беглым олигархом Иланом Шором депутаты в парламенте Молдовы требуют либо расширить перечень стран, где можно голосовать на выборах по почте – в частности, включить Россию, либо вообще отказаться от почтового голосования.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Депутаты Регина Апостолова, Вадим Фотеску и Петру Жардан, которых называют связанными с Шором, зарегистрировали законопроект о расширении перечня стран, где граждане Молдовы могут голосовать по почте.

В проекте предлагают расширить механизм почтового голосования на все страны, где проживает не менее 5 тысяч граждан Молдовы, и разрешить почтовое голосование в тех странах, где на предыдущих молдавских выборах в голосовании приняли участие не менее 500 человек.

По этим критериям в перечень должна попасть Российская Федерация.

В противном случае инициаторы проекта предлагают отказаться от механизма голосования по почте, если власть не может гарантировать равные возможности для всех граждан Молдовы.

Напомним, Молдова только начинает внедрять механизм почтового голосования. Первое применение голосования по почте состоялось на президентских выборах 2024 года и референдуме о вступлении в ЕС – для диаспоры в США, Канаде, Норвегии, Исландии, Швеции и Финляндии. Этой опцией воспользовались около 1800 избирателей (но не все затем воспользовались присланным бюллетенем).

Перед осенними парламентскими выборами власти добавили в этот список Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. В то же время в ЦИК отметили, что диаспоре в России нельзя обеспечить такую возможность, поскольку она не соответствует критериям, на основании которых формировали список стран.

В частности, организовывать опцию почтового голосования не стали в странах, которые не имеют с Молдовой дипломатических отношений, находятся в состоянии войны или не соблюдают международные стандарты в избирательной сфере.

С 3 июня в Молдове началась регистрация желающих воспользоваться почтовым голосованием на парламентских выборах 28 сентября.