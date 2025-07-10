В Міноборони Литви розповіли деталі про політ дрона, що імітує "Шахед"

Литовська міністерка оборони Довіле Шакалієне сказала, що поки немає ознак того, що літальний апарат, який у четвер порушив повітряний простір Литви з території Білорусі, був направлений сюди свідомо.

Заяву очільниці Міноборони Литви наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Міністерка підкреслила, що цей об'єкт не становив загрози жителям Литви.

"Ми не бачимо ознак того, щоб цей апарат був свідомо і навмисно спрямований на нашу територію. Але ми продовжуємо з'ясовувати обставини, щоб з'ясувати, що це за об'єкт, хто його виготовив і яка буде остаточна оцінка обставин його проникнення в наш повітряний простір", – сказала Шакалієне.

За її словами, об'єкт був помічений тоді, коли він ще перебував на території Білорусі.

"Ми його помітили ще за межами території Литви, у нас була можливість реагувати, ми були готові реагувати різними способами, залежно від того, як оцінили б загрозу. У нас є підготовка", – підкреслила глава Міноборони.

Як повідомляли раніше, спочатку дрон сплутали із "Шахедом". Тому було вирішено евакуювати прем’єр-міністра країни Гінтаутаса Палуцкаса і спікера Сейму Литви Саулюса Скверняліса в безпечне місце.

Об'єкт, який у четвер о 11:30 перетнув повітряний простір Литви, ймовірно, був саморобним літальним пристроєм і не становив загрози, повідомили пізніше військові країни.

Він розбився на території Литви, приблизно за кілометр від кордону з Білоруссю.

Представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс розповів, що об’єкт був зроблений із фанери та пінопласту.