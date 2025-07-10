В Минобороны Литвы рассказали детали о полете дрона, имитирующего "Шахед"

Литовский министр обороны Довиле Шакалиене сказала, что пока нет признаков того, что летательный аппарат, который в четверг нарушил воздушное пространство Литвы с территории Беларуси, был направлен сюда сознательно.

Заявление руководительницы Минобороны Литвы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнула, что этот объект не представлял угрозы жителям Литвы.

"Мы не видим признаков того, чтобы этот аппарат был сознательно и намеренно направлен на нашу территорию. Но мы продолжаем выяснять обстоятельства, чтобы выяснить, что это за объект, кто его изготовил и какова будет окончательная оценка обстоятельств его проникновения в наше воздушное пространство", – сказала Шакалиене.

По ее словам, объект был замечен тогда, когда он еще находился на территории Беларуси.

"Мы его заметили еще за пределами территории Литвы, у нас была возможность реагировать, мы были готовы реагировать различными способами, в зависимости от того, как оценили бы угрозу. У нас есть подготовка", – подчеркнула глава Минобороны.

Как сообщалось ранее, сначала дрон спутали с "Шахедом". Поэтому было решено эвакуировать премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Литвы Саулюса Сквернялиса в безопасное место.

Объект, который в четверг в 11:30 пересек воздушное пространство Литвы, вероятно, был самодельным летательным устройством и не представлял угрозы, сообщили позже военные страны.

Он разбился на территории Литвы, примерно в километре от границы с Беларусью.

Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис рассказал, что объект был сделан из фанеры и пенопласта.